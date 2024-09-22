Про це розповів міністр оборони Рустем Умеров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Переговори про отримання винищувачів Gripen і Eurofighter

У нас уже є від партнерів commitment (зобов'язання – 24 Канал) щодо F-16, commitment дають щодо "міражів". Консультації йдуть щодо Gripen і Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть,

– сказав міністр.

Рустем Умєров уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти.