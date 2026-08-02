После F-16 и Mirage: Зеленский объявил о появлении в Украине истребителей Gripen

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время украинское небо будут укреплять шведские истребители Gripen. Кроме того, Украина ведет переговоры с Францией о получении многоцелевых самолетов Rafale.

Об этом глава государства заявил в ходе обращения по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

Что сказал Зеленский о появлении самолетов Gripen в украинском небе?

По словам главы государства, украинские военные за рекордно короткое время освоили современные средства противовоздушной обороны и уже несколько лет успешно используют истребители F-16 и Mirage. Также Зеленский отметил, что украинские пилоты уже проходят подготовку в Швеции для управления самолетами Gripen.

Кроме того, Украина продолжает переговоры с французскими партнерами о возможном усилении авиации истребителями Rafale. Президент подчеркнул, что государство и в дальнейшем работает над укреплением боевых возможностей Воздушных сил и расширением современного авиапарка.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Швецию 28 мая было объявлено о решении передать Украине 16 истребителей Gripen. Тогда президент выразил надежду, что первые самолеты прибудут в Украину уже в течение следующих десяти месяцев. Известно, что, кроме самолетов, украинские защитники неба получат также ракеты Meteor.

Известно, что украинские пилоты и технический персонал уже проходят обучение на шведских истребителях Gripen, а осенью 2026 программу подготовки расширят. Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что после получения всех необходимых разрешений первые поставки самолетов в Украину могут начаться в начале 2027 года. По его словам, это поможет усилить украинские воздушные силы и их боевые возможности.

К слову, Украина может получить 16 истребителей Gripen C/D, а еще 20 более современных Gripen E/F планируют закупить. Авиаэксперт Константин Криволап подчеркнул, что версия C/D остается современной, а ее главные преимущества – низкая стоимость эксплуатации, быстрое обслуживание и возможность работать даже по взлетным полосам и автодорогам. Кроме того, Gripen совместимы как с европейским, так и американским вооружением, что существенно расширит боевые возможности украинской авиации.