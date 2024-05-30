Украина настаивает, что ей нужны истребители Gripen, – посол
Источник:Svenska Dagbladet
Украина все еще хочет получить истребители Gripen. Известно, что ранее Швецию просили поставить на паузу планы по поставке этих истребителей.
Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью TT рассказал, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16. Между тем украинский посол в Стокгольме Андрей Плахотнюк заявил, что Украина все еще хочет получить истребители Gripen.
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Украина заинтересована получить Gripen
По словам Плахотнюка, месседж президента Владимира Зеленского относительно Gripen во время его визита в Швецию в августе прошлого года остается неизменным:
Он четко дал понять, что мы очень заинтересованы в этой системе,
– сказал посол.
Он добавил, что "нам нужно все, чтобы защитить жизнь украинцев".
Нам нужен Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы противовоздушной обороны нам нужны системы противовоздушной обороны,
– подчеркнул Плахотнюк.
К слову 29 мая Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения отметил, что Швеция "один из самых принципиальных наших партнеров, и благодаря Швеции – уже тысячи жизней в Украине спасены".
Что известно о новом пакете помощи от Швеции
- Это самый большой пакет помощи от Швеции за все время – его стоимость составляет около 13,3 млрд шведских крон – около 1,16 миллиардов евро.
- В рамках этого пакета Швеция передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.
- Владимир Зеленский сообщил, что также в этом пакете – бронемашины и снаряды.
- Зато шведские СМИ сообщают, что их правительство передаст Украине весь свой парк бронетранспортеров 302, ракеты Rb 99, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.