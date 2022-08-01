Четыре самолета Китая вошли в зону ПВО Тайваня: США стягивают авианосцы

Напряжение между Китаем и Тайванем снова растет. В воздушное пространство Тайваня вошли 4 китайских ударных истребителя. Тем временем американцы подтягивают к острову свои авианосцы.

Ранее в СМИ появилась информация, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань 2 августа. Хотя этого визита нет в ее официальной программе.

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Китай отреагировал на возможный визит Нэнси Пелоси

Реакция официального Пекина последовала сразу. 4 истребителя J-16 были зафиксированы юго-западнее Тайваня. До этого правительство Китая подчеркнуло, что, в случае появления Пелоси на острове, сидеть "сложа руки" народно-освободительная армия не будет.

Самолеты заметили к югу от Тайваня / Карта Народно-освободительной армии Китая

Тем временем американцы перебрасывают свои авианосцы и самолеты поближе к острову. Nikkei пишет, что ВМС США хотят создать буферную зону для самолета Пелоси в случае ее визита на Тайвань.

1 августа Пелоси приземлилась в Сингапуре

1 августа самолет спикера Палаты представителей приземлился в Сингапуре. Это первая остановка политика в ее Индийско-Тихоокеанском туре. Также в планах визит в Малайзию, Южную Корею и Японию. О Тайване – никаких упоминаний.

В Южно-Китайском море – авианосец USS Ronald Reagan

Тем временем в Южно-Китайское море вернулся авианосец USS Ronald Reagan. Вблизи Японии находится USS America и десантный корабль USS Tripoli. В Тихом океане дислоцируется авианосец USS Abraham Lincoln, десантный вертолетный док USS Essex и 36 других военных кораблей и 3 подлодки США.

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Напряжение из-за визита Нэнси Пелоси:

Еще 22 июля Министерство обороны Японии заявило о чрезвычайно высокой угрозе нападения Китая на Тайвань.

После новости о визите Пелоси Китай внезапно начал военные учения – напротив берегов Тайваня.

Также китайская армия начала перебрасывать в этот регион системы ПВО.

В китайских СМИ даже предлагали сбить самолет с американским политиком.

Эксперты говорят, что непублично Пекин еще более агрессивен и прямо угрожает Вашингтону военным ответом.

Узнайте в видео – действительно ли Китай может напасть на Тайвань:

О своих шагах в случае, если Нэнси Пелоси приземлится на территории Тайваня, в правительстве Китая не уточнили. В МИД сказали: "Если она решится прилететь, то давайте подождем и увидим".