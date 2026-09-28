Истребители НАТО за неделю 5 раз перехватили российские самолеты над странами Балтии

В течение недели истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство над Балтией, 5 раз поднимались в воздух для перехвата военных самолетов России. Все российские самолеты совершали полеты с нарушением международных правил, в частности с выключенными транспондерами и без согласованных планов.

Как сообщило Министерство обороны Литвы, большинство маршрутов российской военной авиации пролегало через международное воздушное пространство между Калининградской областью и материковой частью России.

Что известно о российских провокациях

Серия инцидентов началась 21 сентября, когда дежурные силы НАТО идентифицировали и сопроводили разведывательный самолет Ил-20. Экипаж не предоставил план полета и выключил бортовой транспондер, хотя и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления.

На следующий день, 22 сентября, истребители НАТО перехватили пару истребителей Су-30, которые следовали из Калининградской области и обратно без какой-либо связи и опознавательных сигналов.

Наиболее интенсивной ситуацией стало 24 сентября, когда миссии НАТО зафиксировали сразу три МиГ-31, один Ту-134, один Су-30СМ и три Су-30М2, экипажи которых выключили транспондеры, но выходили на радиосвязь.

В тот же день союзники сопроводили еще четыре самолета – истребитель Су-35, два Су-30М2 и один Ил-20, которые полностью игнорировали правила безопасности гражданской авиации.

Последний инцидент за неделю произошел 26 сентября, когда был перехвачен фронтовой бомбардировщик Су-24.

Напомним, что 23 сентября российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши к северу от города Бранево. Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что вертолет находился в воздушном пространстве страны 42 секунды для проверки готовности системы противовоздушной обороны.