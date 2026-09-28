Як повідомило Міністерство оборони Литви, більшість маршрутів російської військової авіації пролягала через міжнародний повітряний простір між Калінінградською областю та материковою частиною Росії.

Що відомо про російські провокації

Серія інцидентів розпочалася 21 вересня, коли чергові сили НАТО ідентифікували та супроводили розвідувальний літак Іл-20. Екіпаж не надав план польоту та вимкнув бортовий транспондер, хоча й підтримував радіозв'язок із регіональним центром управління.

Наступного дня, 22 вересня, союзні винищувачі перехопили пару винищувачів Су-30, які прямували з Калінінградської області й назад без жодного зв'язку та розпізнавальних сигналів.

Найінтенсивнішим стало 24 вересня, коли місії НАТО зафіксували одразу три МіГ-31, один Ту-134, один Су-30СМ та три Су-30М2, екіпажі яких вимкнули транспондери, але виходили на радіозв'язок.

Того ж дня союзники супроводили ще чотири борти – винищувач Су-35, два Су-30М2 та один Іл-20, які повністю ігнорували правила безпеки цивільної авіації.

Останній епізод за тиждень стався 26 вересня, коли був перехоплений фронтовий бомбардувальник Су-24.

Нагадаємо, що 23 вересня російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі на північ від міста Бранево. Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що борт перебував у небі країни 42 секунди для перевірки готовності системи протиповітряної оборони.