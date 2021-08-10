Сопровождение самолетов РФ: истребители НАТО в августе 3 раза поднимались над Балтийским морем

В течение 2–8 августа истребители воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии 3 раза поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов. Всего говорится об 11 самолетах.

Всего за неделю истребители альянса трижды идентифицировали и сопровождали в международном воздушном пространстве самолеты России, выполнявшие полеты с нарушениями.

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Истребители НАТО сопровождали российские самолеты

2–8 августа истребители, которые выполняют функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации в Балтийском море,

– сообщило ведомство.

Нарушения 3 августа

Истребители авиационной полиции альянса идентифицировали 3 самолета России. Два из них пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем из Калининградской области и туда же вернулись. Оба летали без радиолокационного транспондера, плана полета и не поддерживали радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Третий самолет вылетел с материковой части России в Калининградскую область. Он летел без плана полета, с включенным радиолокационным транспондером.

В тот же день истребители НАТО идентифицировали еще 3 три самолета России. Два вылетели из материковой части России и вернулись туда же. Они летели без радиолокационного транспондера, плана полета и не поддерживали радиосвязь с центром.

Третий самолет тоже вылетел с материковой части и через Балтийское море прибыл в Калининградскую область. Плана полета он также не имел, однако летел с включенным радиолокационным транспондером и поддерживал радиосвязь с центром.

Нарушения 5 августа

Авиаполиция альянса идентифицировала 2 самолета, которые летели из Калининградской области над Балтийским морем и возвращались туда обратно. Полеты выполняли с нарушением всех 3 требований. Без плана полета из Калининградской области на материк перемещался 1 самолет.

Кроме того, в тот день истребители НАТО идентифицировали еще 2 самолета, летевших над Балтийским морем с материка и обратно. Все требования они нарушали.