Инцидент произошел в субботу, 28 октября, в Уилмингтоне, штат Делавер. Ситуацию прокомментировал журналистам начальник отдела связи Секретной службы США.

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Что известно о самолете над резиденцией Байдена

Энтони Гульелми рассказал, что американские истребители подняли в небо, чтобы перехватить неизвестный самолет, зашедший в закрытое воздушное пространство. Инцидент произошел ориентировочно в 14 часов 28 октября по местному времени.

Как мера пресечения средства были направлены на перехват, и гражданский самолет успешно приземлился в соседнем аэропорту,

– заявил начальник отдела связи Секретной службы США.

Он пояснил, что ситуация не отразилась на перемещении президента США. Кроме того, агенты Секретной службы Соединенных Штатов уже проводят расследование по координации с Федеральным управлением гражданской авиации.

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