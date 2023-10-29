Инцидент произошел в субботу, 28 октября, в Уилмингтоне, штат Делавер. Ситуацию прокомментировал журналистам начальник отдела связи Секретной службы США.
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Что известно о самолете над резиденцией Байдена
Энтони Гульелми рассказал, что американские истребители подняли в небо, чтобы перехватить неизвестный самолет, зашедший в закрытое воздушное пространство. Инцидент произошел ориентировочно в 14 часов 28 октября по местному времени.
Как мера пресечения средства были направлены на перехват, и гражданский самолет успешно приземлился в соседнем аэропорту,
– заявил начальник отдела связи Секретной службы США.
Он пояснил, что ситуация не отразилась на перемещении президента США. Кроме того, агенты Секретной службы Соединенных Штатов уже проводят расследование по координации с Федеральным управлением гражданской авиации.
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- 28 октября военные самолеты США и Китая чуть не столкнулись над Тихим океаном. Речь идет об американском Boeing B-52 из США и китайском истребителе "Шеньян" J-11. Обе страны отреагировали на инцидент. В частности, китайская сторона заявила о провокации, в США обвинили КНР в непрофессиональном поведении.
- В США пилот-студент разозлился на инструкторов и решил отомстить. В частности, студент перехватывал самолеты и наносил повреждения каждому из них.
- Австралия заявила, что разместила в Германии самолет для помощи Украине. E-7A Wedgetail должен защищать международный поток помощи нашему государству. В частности, самолет должен укрепить многоуровневую защиту международного потока помощи Украине и давать раннее предупреждение об угрозе.