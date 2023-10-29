Інцидент трапився у суботу, 28 жовтня, у Вілмінгтоні, що у штаті Делавер. Ситуацію журналістам прокоментував начальник відділу зв'язку Секретної служби США.

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Що відомо про літак над резиденцією Байдена

Ентоні Гульєлмі розповів, що американські винищувачі підняли у небо, щоб перехопити невідомий літак, який зайшов у закритий повітряний простір. Інцидент трапився орієнтовно о 14 годині 28 жовтня за місцевим часом.

Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту,

– заявив начальник відділу зв'язку Секретної служби США.

Він пояснив, що ситуація не вплинула на переміщення президента США. Окрім того, агенти Секретної служби Сполучених Штатів вже проводять розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації.

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