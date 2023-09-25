ВСУ могут совершить значительный прорыв на Юге при 3 ключевых условиях: анализ ISW
Источник:ISW
Вооруженные Силы Украины могут совершить значительный прорыв на южной линии фронта. Однако для этого есть три ключевых условия.
На сегодняшний день украинское контрнаступление находится в чрезвычайно динамичной фазе. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
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Как ВСУ могут совершить значительный прорыв на Юге
Украинские силы могут совершить значительный прорыв на южной линии фронта, если выполнятся несколько ключевых условий:
- Российские силы не обладают необходимыми резервами или боевой мощью для поддержки российской обороны в западной части Запорожской области
- Украинские силы сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевой мощи России
- Российские оборонные позиции не столь сильно заминированы или хорошо подготовлены, как укрепления, пробившие украинские силы
ISW оценивает, что у российских военных нет достаточных сил, развернутых в западной части Запорожской области, чтобы полностью укомплектовать свою глубинную оборону, и что украинские силы должны иметь возможность быстрее действовать через российские полевые укрепления, если они не будут должным образом укомплектованы.
Операции Украины в Бахмуте удерживали российские войска на востоке Украины и подальше от южного фронта и помогли предотвратить создание стратегического резерва. Остается непонятным, есть ли у украинских сил достаточно резерва сил и боевой мощи, чтобы продолжать наступательные действия на Юге, пока российская оборона не прорвется, чтобы эффективно использовать оперативный прорыв. Также остается непонятным, насколько сильно заминированы или хорошо подготовлены российские позиции к югу от нынешнего района боевых действий.
– отметили аналитики.
ВСУ остановили оккупантов под Авдеевкой
Напомним, что Россия пыталась вести наступление возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Кроме этого, враг также пытался вернуть утраченные позиции под Авдеевкой.
В то же время враг пытался атаковать позиции наших войск на Востоке. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.
Кроме этого, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, враг также пытался восстановить свои утраченные позиции на Авдеевском направлении. Но русскую армию остановили воины Вооруженных Сил.