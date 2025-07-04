Оккупанты продвинулись на 3 направлениях, Силы обороны также: подробный анализ боев за сутки от ISW

Боевые действия в Украине продолжались в течение 3 июля. Институт изучения войны в своем новом отчете отметил несколько изменений на линии фронта.

Обновленные карты всех направлений также содержатся в материале ISW. Их и основные выводы аналитиков из США публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 4 июля

Бои в Курской области продолжались, без изменений. На севере Сумской области также были активности, без продвижений. На Харьковском направлении – так же.

области также были активности, без продвижений. На Харьковском направлении – так же. Российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи от 3 июля свидетельствуют, что они прошли в центральную часть Мелового, что к северу от Купянска вблизи границы. Но ISW не может подтвердить, удерживают ли они там устойчивые позиции.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 3 июля свидетельствуют, что они прошли в центральную часть Мелового, что к северу от Купянска вблизи границы. Но ISW не может подтвердить, удерживают ли они там устойчивые позиции. На Лиманском направлении без изменений. Однако украинские войска продвинулись возле Боровой . Геолокационные видеозаписи от 2 июля показывают их в северо-восточной части Загрызово, что к северо-востоку от города.

. Геолокационные видеозаписи от 2 июля показывают их в северо-восточной части Загрызово, что к северо-востоку от города. Украинские войска продвинулись на Северском направлении. Видео от 2 июля свидетельствуют, что они прошли в восточной Серебрянке, что к северо-востоку от Северска.

Как изменилась линия фронта за 3 июля / Карты ISW

В городе Часов Яр продвижений не было, но были на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 3 июля свидетельствуют, что российские войска продвинулись на север от Торецка.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 3 июля свидетельствуют, что российские войска продвинулись на север от Торецка. Наступательные операции оккупантов на Покровском направлении не имели успехов. На Новопавловском направлении они также подтвержденного прогресса не достигли.

направлении они также подтвержденного прогресса не достигли. На направлении Великой Новоселки не было подтвержденных продвижений, возле Гуляйполя также. Атаки оккупантов на Херсонском направлении были напрасными.

также. Атаки оккупантов на Херсонском направлении были напрасными. Украинские и российские войска продвинулись на западе Запорожской области. Украинцы прошли на юго-восток от Каменского, что на юго-запад от Орехова. Россияне прошли в северо-западном и восточном Каменском.

Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Боровой, Северска и в западной части Запорожской области. Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка и также в западной части Запорожской области.