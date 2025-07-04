4 июля, 05:20
Оккупанты продвинулись на 3 направлениях, Силы обороны также: подробный анализ боев за сутки от ISW
Основні тези
- Российские войска продвинулись возле Купянска, Торецка и в западной части Запорожской области.
- Украинские войска продвинулись вблизи Боровой, Сиверска и также на западе Запорожской области.
- Институт изучения войны опубликовал карты с обновленной ситуацией на фронте.
Боевые действия в Украине продолжались в течение 3 июля. Институт изучения войны в своем новом отчете отметил несколько изменений на линии фронта.
Обновленные карты всех направлений также содержатся в материале ISW. Их и основные выводы аналитиков из США публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 4 июля
- Бои в Курской области продолжались, без изменений. На севере Сумской области также были активности, без продвижений. На Харьковском направлении – так же.
- Российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи от 3 июля свидетельствуют, что они прошли в центральную часть Мелового, что к северу от Купянска вблизи границы. Но ISW не может подтвердить, удерживают ли они там устойчивые позиции.
- На Лиманском направлении без изменений. Однако украинские войска продвинулись возле Боровой. Геолокационные видеозаписи от 2 июля показывают их в северо-восточной части Загрызово, что к северо-востоку от города.
- Украинские войска продвинулись на Северском направлении. Видео от 2 июля свидетельствуют, что они прошли в восточной Серебрянке, что к северо-востоку от Северска.
Как изменилась линия фронта за 3 июля / Карты ISW
- В городе Часов Яр продвижений не было, но были на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 3 июля свидетельствуют, что российские войска продвинулись на север от Торецка.
- Наступательные операции оккупантов на Покровском направлении не имели успехов. На Новопавловском направлении они также подтвержденного прогресса не достигли.
- На направлении Великой Новоселки не было подтвержденных продвижений, возле Гуляйполя также. Атаки оккупантов на Херсонском направлении были напрасными.
- Украинские и российские войска продвинулись на западе Запорожской области. Украинцы прошли на юго-восток от Каменского, что на юго-запад от Орехова. Россияне прошли в северо-западном и восточном Каменском.
Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Боровой, Северска и в западной части Запорожской области. Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка и также в западной части Запорожской области.