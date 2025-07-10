Обострение в Торецке, изменения возле Великой Новоселки: анализ боевых действий за сутки и карты ISW

Оккупанты атаковали в Украине на многих направлениях за сутки 9 июля. Институт изучения войны обнародовал новый отчет, где отметил изменения на линии фронта.

Их показывают и обновленные карты от ISW. Основные выводы аналитиков из США публикует 24 Канал.

В предыдущем отчете И Россия, и Украина имеют продвижение на фронте: обзор и карты ISW за 8 июля

Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 10 июля

Бои в Курской области продолжились 9 июля, но об изменениях информации нет. Наступательные операции россиян на севере Сумской области к подтвержденному прогрессу не привели.

области к подтвержденному прогрессу не привели. На севере Харьковской области, на Купянском и Лиманском направлениях враг наступал безуспешно. Тем временем возле Боровой успехи имели украинские силы. Геолокационные видео от 8 июля показывают их в восточных Копанках, что к востоку от города.

успехи имели украинские силы. Геолокационные видео от 8 июля показывают их в восточных Копанках, что к востоку от города. На Северском направлении, несмотря на атаки оккупантов, без изменений, так же и в городе Часов Яр. А вот на Торецком направлении продвинулись обе армии. Геолокационные видеозаписи от 8 июля показывают украинские войска, которые отбили позиции к северо-западу от и в западной части Яблоновки, и россиян, которые прошли на юг от Нелиповки. Все это – к северо-западу от Торецка.

Как изменилась линия фронта за 9 июля / Карты ISW

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На Покровском направлении наступательные операции оккупантов не имели успеха. Но российские войска продвинулись на Новопавловском направлении – геолокационные видео от 9 июля показывают, как они поднимают флаг в Толстом, что на юго-запад от Новопавловки. Итак, вероятно, поселение оккупировано.

направлении – геолокационные видео от 9 июля показывают, как они поднимают флаг в Толстом, что на юго-запад от Новопавловки. Итак, вероятно, поселение оккупировано. Также оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные видеозаписи от 6 и 9 июля свидетельствуют, что они прошли на запад и юго-запад от Вольного Поля, это на северо-запад от города.

. Геолокационные видеозаписи от 6 и 9 июля свидетельствуют, что они прошли на запад и юго-запад от Вольного Поля, это на северо-запад от города. Ограниченные наземные наступления на восток от Гуляйполя не дали россиянам успехов, такая же ситуация на западе Запорожской области и на Херсонщине.

Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Боровой и Торецка, а российские – вблизи Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.