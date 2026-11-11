Россия хочет прорваться к Харькову и охватить Донецкую крепостную линию: обзор ситуации на фронте от ISW

Враг продолжает наступательные операции на нескольких участках фронта, однако 9 и 10 ноября не добился подтвержденных прорывов на большинстве направлений. Россия стремится создать буферные зоны на границе Сумской области и Харьковщины, а на Донеччине – захватить украинский фортечный пояс.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что происходит на различных направлениях фронта?

Сумское направление

Цель российских войск на северной оси – создать обороноспособную буферную зону вдоль международной границы в Сумской области.

В то же время ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от Сум. По данным источника, 10 ноября бои продолжались в Покровке и Новодмитровке. Это свидетельствует о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции в обоих населенных пунктах, несмотря на предыдущие заявления России.

Также бойцы опровергли заявления российского Минобороны о захвате Никольского к северо-востоку от Сум. В 8-м десантно-штурмовом корпусе ВСУ подчеркнули, что населенный пункт находится под контролем Украины.

Харьковская область

На Харьковском направлении российская армия стремится оттеснить украинские силы от международной границы, чтобы создать буферную зону со стороны Белгородской области. Еще одной целью оккупантов является приближение к Харькову.

9 и 10 ноября российские войска продолжали наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова. Ограниченные наступательные действия также продолжались на Великобурлукском направлении. Однако россияне не продвинулись вперед.

Лиманское направление

Одной из главных задач российского командования остается захват Лимана и форсирование Северского Донца. Это должно помочь оккупантам охватить украинский крепостной пояс с северо-запада.

9 и 10 ноября российские войска сосредоточили наступательные действия к северу и северо-востоку от Лимана, однако не продвинулись. Украинские подразделения, со своей стороны, контратаковали к северо-востоку и юго-востоку от города.

По словам представителя украинской бригады, действующей на этом направлении, россияне стягивают пехоту и пытаются переправиться через реку Жеребец, чтобы вернуть позиции, освобожденные украинскими войсками в ходе операции "Вивальди". Эти попытки затрудняются недостатком растительности для маскировки и огневым контролем ВСУ над несколькими оставшимися переправами.

Российские войска также пытаются наносить авиационные удары по украинским переправам через Оскол и Северский Донец, чтобы нарушить логистику Сил обороны. В то же время лесистая местность к востоку и юго-востоку от Ямполя может быть использована россиянами для инфильтрационных миссий в направлении Лимана и подготовки к будущим попыткам форсирования рек.

Славянское и Краматорское направления

Российские войска продолжают наступать на крепостной пояс с востока. Их цель – продвинуться в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки.

9 и 10 ноября оккупанты провели атаки к северо-востоку от Славянска и к востоку от Краматорска, но не добились подтвержденных успехов. В то же время украинский военный источник сообщил, что враг приближается к захвату Рай-Александровки, а северо-западная часть населенного пункта является "серой зоной".

Константиновское направление

С юга Россия пытается продвигаться к Константиновке и Дружковке. Для этого оккупанты используют подразделения 8-й общевойсковой армии и тактику инфильтрации – проникновение небольших групп военных на украинские позиции.

Геолокационные видеозаписи от 8 ноября свидетельствуют, что враг, вероятно, закрепился к западу от Константиновки, вблизи Долгой Балки. Другие кадры, обнародованные 9 ноября, показывают украинский удар по российской позиции в центре Константиновки после вероятной инфильтрации оккупантов.

Плотная городская застройка и активное использование россиянами тактики проникновения небольшими группами затрудняют определение точного расположения позиций обеих сторон в Константиновке и вокруг нее.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, ухудшение погоды и исчезновение растительности влияют на тактику российских войск на фронте. Из-за отсутствия естественного укрытия оккупантам сложнее незаметно приближаться к украинским позициям, а Силы обороны могут обнаруживать их раньше. В то же время россияне не отказываются от наступательных действий и пытаются дождаться благоприятных условий для новых штурмов.