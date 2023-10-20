ВСУ присутствует на левом берегу Херсонщины, несмотря на контратаки окупантов, – ISW
Источник:ISW
Украинские военные продолжают удерживать позиции по всем направлениям фронта. В частности, аналитики Института изучения войны сообщают, что операции на левом берегу Херсона сейчас могут быть более масштабными, чем раньше.
В строительстве аналитиков ISW говорится об активизации украинских сил на левом Херсонской области 19 октября. В Институте изучения войны считают, что наши защитники присутствуют в некоторых районах восточного берега у береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста.
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Россияне контратакуют
Российские источники ранее сообщали, что две украинские диверсионно-разведывательные группы переправились через Днепр, разбили российские войска и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 километров восточнее Херсона и примерно).
В сводке говорится, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины села, но украинские военные якобы все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.
Также россияне заявляют, что в атаках на Крынки украинские силы использовали больше живой силы, чем в предыдущих.
Несколько российских источников, в частности, оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждал, что российским войскам удалось отбросить украинские силы из района Пойма – Песчановка – Подстепное (15 километров восточнее Херсона) к берегу Днепра и к позициям под Антоновским железнодорожным мостом, где украинский силы якобы пытаются отдохнуть и перегруппироваться,
– пишут аналитики.
Информация по этому поводу отличается. В ISW считают, что текущие украинские действия кажутся более масштабными, чем раньше, а существующие геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы присутствуют вдоль береговой линии и возле Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.
Задания ВСУ в Херсонской области изменились
- Украинские морские пехотинцы предположительно провели штурмовые действия через Днепр на оккупированное Левобережье. Россияне из-за этого опасаются масштабной операции ВСУ в Херсонской области.
- Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, продвижение украинских сил в Херсонской области поставило окупантов перед тяжелым выбором.
- Задачи украинских сил – взять под контроль железнодорожный мост, который расположен северо-восточнее Херсона – вверх по течению Днепра. Россияне напуганы вероятным форсированием Днепра, ведь после этой операции украинские военные смогут продвигаться в сторону Крыма. Также они будут способны выполнить минимальное задание – отодвинуть на 30 километров от Херсона линию фронта.