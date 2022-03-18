IТ-армия уже борется против России: в Минцифре рассказали, как устроен киберфронт
В Минцифры рассказали, как Украина дает отпор российским захватчикам на киберфронте. Ведь в современном мире было бы трудно побороть оккупантов без IТ-армии.
Она имеет четкие функции, получает боевые задачи и даже имеет свое командование. Подробнее киберборьбу описал в интервью 24 каналу руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
Заметьте Первая в мире кибервойна началась, – Федоров
Что делают добровольцы онлайн-борьбы
Преимущественно, на IT-фронте добровольцам приходится валить сайты страны-оккупанта. В списке бывают ресурсы пропаганды, госструктуры и даже сервисы денежных переводов.
На самом деле IТ-армия – это крупное волонтерское объединение людей со всего мира, которые специализируются именно на кибернаправлении. Основной канал коммуникации с ними это наш телеграм-канал. В нем публикуются задания,
– объяснил Мстислав Баник.
Он пояснил, что фактически командованием является техническая команда специалистов. Они подбирают задачи, анализируют текущую ситуацию и результаты атак.
Часто враги прибегают к различным методам защиты. Поэтому руководство ІТ-армии также всегда должно находить способы обойти.
По словам Баника, даже бытовые сервисы нужно неустанно блокировать. Ведь это поможет россиянам лучше почувствовать результат вторжения в Украину.
Нужно обескровливать их корпорации
Также одним из очень важных моментов является утолщение "железного купола" цифровой блокады России. Конечно, Кремль тоже прилагает к этому усилия, однако там самостоятельно блокируют только соцсети и СМИ.
А вот Минцифры постоянно обращается к компаниям по IТ-направлению и другим специализациям. Их просят прекратить свою деятельность на российском рынке. Ведь это существенно обескровливает государственные корпорации и бизнес.
Защита от информационных атак
Не стоит забывать информационный фронт, на котором мы уже много лет испытываем сильные удары. Вражеская пропаганда всегда пытается завоевать внимание украинцев для манипуляций.
Мы максимально коммуницируем о тех вещах, которые происходят в Украине, чтобы бороться с фейками и не давать возможности перебивать эфиры и влиять на мнение украинцев,
– пояснил Мстислав Баник.
Также он упомянул и международное объединение Anonymous, в котором есть много хакеров. Еще в начале полномасштабного вторжения они объявили войну России. С тех пор эти анонимные борцы взламывают множество российских серверов и разрушают российские правительственные веб-сайты.
Сейчас мы наши усилия и наши таланты прилагаем к тому, чтобы побеждать в кибервойне. Пишется история,
– подытожил чиновник.
К теме Импичмент Путина и Гаага: в России хакеры взломали сайты арбитражных судов и оставили послание
Накануне – Украина легализовала криптосектор: смотрите видео