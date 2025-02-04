Тысячи специалистов могут уехать из Украины в 2025: что происходит с IT-сферой и какие прогнозы

Украинская IT-индустрия традиционно была одним из самых динамичных и конкурентоспособных секторов экономики, обеспечивая стабильные валютные поступления и высокий уровень занятости. Однако последние годы стали испытанием для отрасли. Начиная с 2023 года, экспорт IT-услуг начал сокращаться, а по итогам 2024 года негативная тенденция сохранилась. Основные причины этого – последствия полномасштабного вторжения, которые создали значительные препятствия для работы компаний и специалистов.

В частности, сектор сталкивается с рисками мобилизации, ограничениями на выезд специалистов за границу, изменениями в налоговой политике и растущими миграционными настроениями. По подсчетам Lviv IT Cluster, в течение 2025 года страну могут покинуть около 5% IT-специалистов, что эквивалентно 11,5 тысячи экономически активных граждан. Даже после завершения войны риски не исчезнут: прогнозируется, что даже в случае реализации оптимистического сценария из Украины выедет еще 19 – 20 тысяч представителей отрасли.

24 Канал изучил отчет Львовского ІТ Кластера и рассказывает о состоянии украинской IT-индустрии и экспорта ее услуг накануне третьей годовщины полномасштабной войны.

Положительный тренд на фоне падения

Украинский IT-сектор завершил 2024 год с положительным трендом – в декабре экспорт компьютерных услуг вырос на 18,7%, достигнув 617 миллионов долларов. Это на 97 миллионов долларов больше, чем в ноябре, и на 1% превышает показатели декабря 2023 года. В то же время, несмотря на декабрьский рост, общая динамика экспорта IT-услуг в 2024 году была слабее, чем в 2023-м.



Объем IT-экспорта в 2023 и 2024 годах ежемесячно / Инфографика Львовского IT Кластера

Какие основные показатели IT-сектора в Украине По данным исследования IT Research Ukraine, в Украине официально работает 2 118 IT-компаний. Из них 47% специализируются на аутсорсинге, 3% – на аутстаффинге, 31% являются продуктовыми, остальные имеют смешанную модель. Средний возраст в отрасли – от 26 до 35 лет, индустрия имеет значительную роль в экономике даже в сложных условиях войны. Всего в IT-отрасли работают около 300 000 специалистов, из которых 238 000 находятся в Украине, а 62 000 – 64 000 – за рубежом. Доля женщин в отрасли выросла – до 40%.



Общий экономический эффект IT-отрасли составляет 12,7 миллиарда долларов, а оборот – 7,9 миллиарда долларов. Доля сгенерированных платежей в государственных доходах выросла на 12,7% по сравнению с 2022 годом и достигла 856,1 миллиона долларов. Медиана дохода в 2024 году составила 2 590 долларов. В то же время в среднем айтишник донатит 235 долларов ежемесячно.

IT-сектор до сих пор удерживает статус крупнейшего экспортера услуг в Украине, обеспечивая значительные валютные поступления. В 2024 году доля компьютерных услуг в общем экспорте услуг составляла 37,4%. Это меньше, чем в 2023-м, когда показатель достигал 41%. В общей структуре украинского экспорта IT-отрасль заняла второе место (11,5%), уступив лишь продовольственным товарам.

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В течение года сектор демонстрировал смешанные результаты: рост в апреле, октябре и декабре, но общее падение по сравнению с 2023 годом.

Первый квартал 2024 года принес 1,59 миллиарда долларов экспортной выручки, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Второй квартал показал незначительное улучшение – 1,62 миллиарда долларов (+1,6% к предыдущему кварталу). По данным IT Research Ukraine 2024, 37% компаний назвали этот период наиболее успешным, хотя в целом показатели оставались на 5% ниже, чем в 2023-м.

Третий квартал стал худшим – 1,57 миллиарда долларов (-4,6% к аналогичному периоду 2023 года). Сентябрь 2024 года зафиксировал самые низкие показатели экспорта за весь период полномасштабной войны.

Четвертый квартал оказался лучшим в году – 1,67 миллиарда долларов (+6,2% к третьему кварталу), хотя все еще на 2,1% меньше, чем в 2023 году.

Если сравнивать полугодия, вторая половина года была несколько сильнее – экспорт IT-услуг вырос на 1% (32 миллиона долларов) по сравнению с первым полугодием. Однако во втором полугодии 2023 года показатели были выше на 110 миллионов долларов (+3,3%).



Объем IT-экспорта в 2023 и 2024 годах ежеквартально / Инфографика Львовского IT Кластера

CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский отметил, что основными факторами, которые повлияли на уменьшение объемов экспорта IT-услуг, стали последствия полномасштабного вторжения. Среди ключевых вызовов он выделил риски мобилизации технических специалистов, ограничения на выезд за границу и изменения в налоговой нагрузке.

Также, по его словам, в индустрии наблюдаются тревожные миграционные тенденции – около 5% IT-специалистов могут покинуть страну в течение года, что будет означать потерю 11,5 тысячи экономически активных граждан и создаст дополнительные вызовы для экономики в целом.

И даже после завершения войны эти риски сохранятся: по нашим подсчетам, при оптимистическом сценарии из Украины уедет 19-20 тысяч представителей индустрии. Это 8% всего человеческого капитала украинской ІТ-отрасли. В то же время наиболее неблагоприятный сценарий может вызвать отток практически трети специалистов: это около 74-75 тысяч специалистов. Если война будет продолжаться и дальше, то в этом году все риски, связанные с ней, будут только усиливаться. А стабильность индустрии напрямую влияет на стабильность экономики. Поэтому мы не видим оснований ожидать роста IT-экспорта в ближайшей перспективе,

– добавил Веселовский.

В то же время большая часть техспециалистов, а именно 57,7% хотят жить в Украине. Однако это на 1,8% меньше по сравнению с 2023 годом, комментировал 24 Каналу Степан Веселовский. По его мнению, положительно на желание ІТ-специалистов остаться в Украине влияют привлекательные предложения работы.



Еще один мотивационный фактор – либеральная экономика и наличие клиентов, готовых сотрудничать с IT-специалистами, которые живут в Украине. В то же время на планы уехать все больше влияют индивидуальные изменения – например, потеря жилья или работы. Зато влияние внешних факторов, например политика государства, уменьшается.

География экспорта IT-услуг в 2024 году: кто принес больше всего валютной выручки Украине

Лидером среди стран, обеспечивающих наибольшие поступления для украинской IT-индустрии в 2024 году, остаются США. Американские компании принесли 2,397 миллиарда долларов, что составляет 37,2% всего экспорта IT-услуг.

Второе место занимает Соединенное Королевство, на долю которого приходится 8,8% выручки (564,98 миллиона долларов). Третьим крупнейшим рынком стала Мальта с показателем 501,19 миллиона долларов (7,8%). В первую пятерку также вошли Кипр и Израиль, которые обеспечили 6,1% (394,49 миллиона долларов) и 4,6% (296,66 миллиона долларов) соответственно.

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В десятку стран, генерирующих наибольшие объемы экспортной выручки украинского IT-сектора, также входят Швейцария, Германия, Польша, Эстония и Объединенные Арабские Эмираты. Совокупно эти 10 стран обеспечили 5,15 миллиарда долларов, что составляет 79,9% всей экспортной выручки от IT-услуг в 2024 году.

В 2024 году некоторые рынки показали значительный рост спроса на украинские IT-услуги. Больше всего вырос объем экспорта в:

Гибралтар (+155,2%);

Австралию (+25,3%);

ОАЭ (+25,3%);

Болгарию (+25,2%);

Испанию (+22,4%).

В то же время в ряде стран спрос на украинские IT-услуги сократился. Наибольшее падение зафиксировано в:

Швеции (-26,7%);

Венгрии (-19,4%);

Италии (-19,0%);

Литве (-18,8%);

Норвегии (-16,7%).

Ожидания IT-рынка: пессимизм среди специалистов и осторожный оптимизм среди бизнеса

В 2024 году только четверть украинских IT-специалистов выражали положительные ожидания относительно развития отрасли. Это на 10% меньше, чем в 2023-м, когда доля оптимистов составляла 35%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал 64%, что свидетельствует о том, что за время полномасштабной войны количество специалистов, которые верят в восстановление индустрии, сократилось в 2,5 раза.



Ожидания в IT-отрасли / Инфографика Львовского IT Кластера

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Руководители IT-компаний также в целом не ожидают быстрого восстановления рынка: в краткосрочной перспективе они прогнозируют потерю части позиций отрасли. В то же время 44% CEO все же ожидают роста оборота своего бизнеса, тогда как треть наоборот – не исключает сокращения объемов деятельности.

Согласно нашим данным, с началом полномасштабного вторжения 60% компаний имели случаи расторжения контрактов с клиентами. За это время выросла доля компаний, у которых активные проекты подходят к завершению, а новых заказов нет – с 15% в 2023 году до более 37% в 2024 году. Это объясняется тем, что украинскому ІТ-сектору сложно конкурировать за клиента на глобальном рынке. Ведь заказчики скорее предпочтут сотрудничать со странами без военных рисков. Из-за трудностей с поиском новых клиентов, ряд компаний были вынуждены прекратить сотрудничество со своими сотрудниками. Так за последний год темп сокращений IT-специалистов вырос в 27% компаний,

– объясняет руководитель департамента исследований Львовского IT Кластера Ярина Возняк.

Несмотря на неопределенность, общее состояние IT-компаний демонстрирует определенное улучшение. Если оценивать уровень деловой активности, финансовой стабильности и внутренних настроений в командах, ситуация выглядит лучше, чем год назад. По данным опросов, в 2024 году более 45% CEO считают свои компании "здоровыми" в бизнес-плане, что превышает показатель 2023 года (41%). Однако этот уровень все еще почти вдвое ниже, чем в 2022 году, когда такой статус имели 78% компаний.