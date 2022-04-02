В Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 миллионов евро

В Италии арестовали яхту New Vogue, принадлежавшую резиденту России. Известно, что ориентировочная стоимость элитного имущества – 3 миллиона евро.

Как сообщают СМИ, решение об аресте судна приняла прокуратура итальянского города Империя после судебного расследования, начатого в марте 2022 года.

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Санкции работают

Известно, что береговая охрана Италии получила информацию о 30-метровой яхте от таможенных органов "третьей страны". Уведомление было передано через временный кризисный центр, созданный при Центральном управлении таможенной службы на фоне вторжения России на территории Украины.

Ведомство пристально наблюдало за передвижениями яхты и ее экипажа. Пока данные ее бывших владельцев не разглашаются.

Кстати, в Украине запустили портал, где собраны уведомленные об активах лиц, причастных к агрессии России. Теперь каждый, кто владеет информацией о недвижимости, транспорте или драгоценностях оккупантов, сможет приобщиться к аресту и конфискации их имущества.

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