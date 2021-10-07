В Италии проснулся вулкан Стромболи: жуткие фото и видео с места извержения
Источник:The Watchers
К северу от Сицилии, в Италии, проснулся вулкан Стромболи. Сначала местные жители услышали взрыв, а затем началось извержение.
Это случилось 6 октября ориентировочно в 14:17. Впоследствии один из кратеров вулкана выпустил поток лавы.
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В Италии проснулся вулкан Стромболи
На острове Стромболи, в Тирренском море к северу от Сицилии проснулся вулкан.
В результате взрыва произошел выброс значительного количества пирокластического материала, который зацепил несколько районов на острове и дошел до береговой линии,
– говорится в сообщении.
Более того, впоследствии в результате извержения вулкана образовалось облако пепла, который распространился в северо-восточном направлении.
В Италии проснулся вулкан: смотрите видео
Кстати, Стромболи – это небольшой остров в Италии с действующим вулканом. Там извержения случаются часто, однако небольшие. Также они заметны с разных точек острова.
На острове Стромболи проснулся вулкан / Фото The Watchers и скриншот с видео
На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан: смотрите на карте
Коротко о последних извержения вулканов в мире
- 19 сентября на острове Ла Пальме, что на Канарах, началось извержение вулкана. Лава стекала прямо в Атлантический океан. Стихия наделала много бед, приведя к эвакуации населения и огромным экономическим потерям.
- По состоянию на 30 сентября, она охватила площадь в 10 гектаров. Людей призывали не выходить из домов.
- 23 сентября началось извержение самого активного в Гватемале и в целом Центральной Америке вулкана Фуэго. Он вызвал большие столбы пепла и лавовых потоков. Этот вулкан расположен примерно в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы.