В Италии проснулся вулкан Стромболи: жуткие фото и видео с места извержения

К северу от Сицилии, в Италии, проснулся вулкан Стромболи. Сначала местные жители услышали взрыв, а затем началось извержение.

Это случилось 6 октября ориентировочно в 14:17. Впоследствии один из кратеров вулкана выпустил поток лавы.

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В Италии проснулся вулкан Стромболи

На острове Стромболи, в Тирренском море к северу от Сицилии проснулся вулкан.

В результате взрыва произошел выброс значительного количества пирокластического материала, который зацепил несколько районов на острове и дошел до береговой линии,

– говорится в сообщении.

Более того, впоследствии в результате извержения вулкана образовалось облако пепла, который распространился в северо-восточном направлении.

В Италии проснулся вулкан: смотрите видео

Кстати, Стромболи – это небольшой остров в Италии с действующим вулканом. Там извержения случаются часто, однако небольшие. Также они заметны с разных точек острова.

На острове Стромболи проснулся вулкан / Фото The Watchers и скриншот с видео

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан: смотрите на карте

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