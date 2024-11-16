В итальянском Турине на протесте студентов взорвалась бомба: ранены 15 полицейских

В Турине, что в Италии, 15 ноября на протесте студентов взорвалась самодельная бомба. Это привело к госпитализации по меньшей мере 15 правоохранителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство ANSA. Инцидент произошел во время столкновения студентов с полицейскими.

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Что известно о взрыве бомбы на протесте в Турине

В агентстве отметили, что неизвестный бросил бомбу в полицию на городской площади Кастелло, возле офиса префектуры. После взрыва на месте происшествия наблюдали задымление.

Стычки вспыхнули, когда часть студентов оттеснили правоохранители после того, как они попытались полицейский кордон безопасности и добраться до дверей здания префектуры.

Студенты также били флагштоками полицейские машины возле офисов государственного вещателя Rai в городе, нанося им определенный ущерб.

Кроме того, протестующие сняли итальянский флаг со входа в известный музей кино на севере Турина и установили на его месте палестинский.

Стоит отметить, что 15 ноября во многих итальянских городах студенты выходили на марши в знак протеста против правительства премьер-министра Италии Джорджии Мелони, в частности против его образовательной политики, против продажи оружия Израилю, а также в поддержку палестинского народа.