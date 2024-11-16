Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство ANSA. Інцидент стався під час сутички студентів з поліцейськими.

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Що відомо про вибух бомби на протесті в Турині

В агентстві зазначили, що невідомий кинув бомбу в поліцію на міській площі Кастелло, біля офісу префектури. Після вибуху на місці події спостерігали задимлення.

Сутички спалахнули, коли частину студентів відтіснили правоохоронці після того, як вони спробували поліцейський кордон безпеки та дістатися до дверей будівлі префектури.

Студенти також били флагштоками поліцейські машини біля офісів державного мовника Rai у місті, завдаючи їм певної шкоди.

Окрім того, протестувальники зняли італійський прапор із входу до відомого музею кіно на півночі Турина та встановили на його місці палестинський.

Варто зазначити, що 15 листопада в багатьох італійських містах студенти виходили на марші на знак протесту проти уряду прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, зокрема проти його освітньої політики, проти продажу зброї Ізраїлю, а також на підтримку палестинського народу.