В Италии сайт прогноза погоды изобразил Украину без Крыма

Итальянский сайт прогноза погоды изобразил "карту Украины" без территории Крыма. Полуостров изображен как часть Украины только на общей карте Европы.

Именно такую информацию, по состоянию на 8 ноября, приводит итальянский сайт ilMeteo.it. Он специализируется на прогнозе погоды.

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Итальянский сайт изобразил Украину без Крыма

На сайте в разделе Европа на карте можно увидеть, что Украина изображена полностью – там видны все области и Крым.



Карта Европы на итальянском погодном сайте / Скриншот с сайта ilMeteo.it.

Если навести именно на карту Украины – видны четкие очертания, подпись и полуостров.

Однако ситуация меняется, если после раздела Европа нажать на страну (на скриншоте второй раздел слева сверху – 24 канал). Выбрав Украину, появляется так называемая "карта Украины", но неполная.



На "Карте Украины" нет Крыма / Скриншот с сайта ilMeteo.it.

Там четко виден Крым, однако он почему-то, как и вокруг территория соседних Молдовы, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Беларуси и России, выделен серым цветом. То есть, вероятно, по логике сайта, он якобы и не относится к зеленой по цвету "карте Украины".

Сайт ilMeteo.it. показывает погоду на итальянском телевидении. В целом известно, что компания специализируется на предоставлении услуг и передаче метеорологических прогнозов. Она существует с 2000 года.

Кстати, в Конвенции ООН говорится, что "Крым – это Украина". В сентябре 2021 года генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал очередной отчет касательно ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. В нем он также напомнил, что Россия своими действиями нарушает международное законодательство.

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