В Италии на "суде века" осудили первых 70 мафиози
Источник:DW
Суд в Италии вынес первые приговоры членам мощнейшей мафиозной группировки. В общей сложности судья Клаудио Парис вынес 91 приговор, 70 из которых были обвинительными.
Все они входили в группировку "Ндрангеты". Шестеро мафиози получили максимальные сроки лишения свободы – 20 лет за решеткой.
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Среди осужденных мафиози – 62-летний Паскуале Галлоне. Его считают правой рукой боссов "Ндрангеты", Луиджу Макусо и Грегорио Ниглии. В то же время суд оправдал 21 человека.
Что известно о процессе против мафиози
Еще в январе 2021 года в СМИ попала информация, что сотни членов Ндрангеты предстанут перед судом в регионе Калабрия. Весь судебный процесс продлится 2 года.
Среди участников преступной организации, которые предстанут перед судом, есть политики, государственные служащие, полицейские и так называемые белые воротнички. В общей сложности судебный процесс насчитывает 355 обвиняемых, более чем 900 свидетелей и 400 адвокатов.Обратите внимание! К процессу приобщили 58 беспрецедентных государственных свидетелей, которые готовы нарушить кодекс молчания и раскрыть секреты клана.
В процессе речь идет о таких обвинениях: участие в мафиозных группах, убийство и покушение на убийство, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебных тайн, злоупотребление служебным положением, хранение украденных товаров и отмывание денег.
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Суд над мафиози: интересные факты
- Для судебного процесса специально оборудовали помещение в Калабрии.
- Судебный процесс против мафиози – самый масштабный в стране процесс за последние 30 лет.
- Большинство обвиняемых задержали и заключили под стражу еще в декабре 2019 года во время массового расследования, начатого в 2016 году.
- Расследование по этому делу охватило как минимум 11 регионов Италии.