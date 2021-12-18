В Италии упал строительный кран: рабочие погибли мгновенно – жуткие фото

В итальянском Турине произошел жуткий инцидент. На одной из улиц города рухнул строительный кран. Погибли 3 работника, также есть пострадавшие.

Кран обрушился на семиэтажное здание, что на улице Генуя, и нанес ему незначительный ущерб. Погибшие строители находились на нем и свалились с высоты десятков метров.

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Один из очевидцев записал видео сразу после трагедии. На нем слышно, как коллега погибших звонит по телефону кому-то и кричит: "Кран упал, они все мертвы. Что вы делаете в офисе? Они мертвы". Местная жительница, живущая недалеко от места аварии, рассказала, что слышала сильный грохот. Она выглянула на балкон и увидела жуткую картину. "Это было ужасно", – отметила женщина.

Что происходило на месте падения крана / Фото ANSA

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате падения строительного крана в Турине погибли 52-летний Роберто Перетто, 53-летний Марко Поццетти и 20-летний Филиппо Фалотико. Перетто и Поццетти погибли мгновенно. Младшего работника пытались спасти в больнице. К сожалению, через несколько часов после инцидента его сердце остановилось.

20-летний Филиппо показывал кадры с работы в соцсетях / Фото из инстаграма

Еще одному рабочему удалось выжить. На данный момент 39-летний Мирзад Сврко находится под наблюдением медиков. Госпитализировали и прохожих, которые получили травмы – мужчину, которому 33 года, и 61-летнюю женщину.

По словам других строителей, жертв могло быть гораздо больше. Ведь рядом расположено здание почты, куда еще накануне выстраивалась огромная очередь, а в нескольких метрах – обустроена автобусная остановка.

Смертельная авария произошла в районе с рядом магазинов. Улицу Генуя перекрыли для движения транспорта.