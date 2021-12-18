Кран обвалився на семиповерхову будівлю, що на вулиці Генуя, й завдав їй незначної шкоди. Загиблі будівельники перебували на ньому й впали з висоти десятків метрів.

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Один з очевидців записав відео одразу після трагедії. На ньому чути, як колега загиблих телефонує комусь й кричить: "Кран впав, вони усі мертві. Що ви робите в офісі? Вони мертві". Місцева мешканка, яка живе неподалік місця аварії, розповіла, що чула сильний гуркіт. Вона виглянула на балкон й побачила моторошну картину. "Це було жахливо", – зазначила жінка.

Що відбувалося на місці падіння крану / Фото ANSA

Що відомо про жертв та потерпілих

Внаслідок падіння будівельного крана в Турині загинули 52-річний Роберто Перетто, 53-річний Марко Поццетті та 20-річний Філіппо Фалотіко. Перетто та Поццетті померли миттєво. Наймолодшого працівника намагалися врятувати у лікарні. На жаль, через кілька годин після інцидент його серце зупинилося.



20-річний Філіппо показував кадри з роботи у соцмережах / Фото з інстаграму

Ще одному робітнику вдалося вижити. Наразі 39-річний Мірзад Сврка перебуває під наглядом медиків. Госпіталізували й перехожих, які зазнали травм – чоловіка, якому 33 роки, та 61-річну жінку.

За словами інших будівельників, жертв могло бути набагато більше. Адже поруч розташована будівля пошти, куди ще напередодні вишиковувалася величезна черга, а за кілька метрів – облаштована автобусна зупинка.

Зверніть увагу! Смертельна аварія сталася у районі з низкою магазинів. Вулицю Генуя наразі перекрили для руху транспорту.