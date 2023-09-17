В Италии разбился военный самолет: погибла 5-летняя девочка

Вблизи итальянского города Турин разбился самолет Военно-воздушных сил. В результате этого погибла пятилетняя девочка.

Семью девочки и пилота госпитализировали в больницу. Трагедия произошла вечером 16 сентября.

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В Италии разбился военный самолет

Как стало известно, самолет, взлетевший из аэропорта Турина, принадлежал к пилотажной группе итальянских ВВС Frecce Tricolori. Он отправлялся в Верчелли для участия в авиашоу по случаю столетия основания Военно-воздушных сил Италии.

После того как самолет вылетел, пилот Оскар Дель До сказал командиру эскадрильи, что у него возникли проблемы с двигателем.

На опубликованном видео можно увидеть, что самолет сначала двигался по прямой, а затем потерял высоту.

Падение самолета в Италии: смотрите видео

После падения самолет еще продолжил движение по земле и наехал на автомобиль с семьей Орильяссо. К сожалению, 5-летняя девочка погибла на месте. Ее 12-летний брат вместе с матерью и отцом попали в больницу с ожогами. Также госпитализировали пилота, который успел катапультироваться.

Предварительная причина аварии – самолет потерял управляемость, поскольку столкнулся со стаей птиц.

В Венгрии разбился самолет

Напомним, что недавно в Венгрии упал самолет рядом с припаркованным автомобилем. В транспорте находились люди. Трагедия произошла при выполнении демонстрационного полета. Самолет упал в регионе Секешфегервар, в 70 километрах юго-западнее Будапешта.

Как оказалось, самолет упал рядом с припаркованным автомобилем, и оба транспортных средства загорелись. 4 человека были ранены на земле, трое из них получили серьезные ожоги. Серьезно травмировались женщина, мужчина и маленькая девочка, а мальчик получил незначительные повреждения. Мужчина и его сын, находившиеся на борту самолета, погибли.