В Италии посреди трассы взорвалась цистерна со сжиженным газом: есть погибшие – фото

22 июня 2021 , 16:02
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Источник:

Il Messaggero

В Италии на трассе между городами Пьяченца и Фиоренцуола произошло ДТП с участием автомобиля и двух грузовиков. В результате масштабной аварии погибли 2 дальнобойщика.

Итальянские СМИ отмечают, что две женщины, которые находились в салоне легковушки, – выжили. Им удалось вовремя покинуть машину до ее возгорания.

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Что известно о ДТП

Одно из тяжелых транспортных средств – цистерна, перевозившая сжиженный газ, загорелась по дороге.

  • ДТП произошло на 66 километре неподалеку от Милана;
  • в результате аварии погибли водители двух грузовиков;
  • столб дыма поднимается в небо – его видно за несколько километров.

На месте дорожно-транспортного происшествия находятся спасатели, которые пытаются потушить пожар.

Масштабное ДТП в Италии / Фото Il Messaggero

 

На участке Пьяченца – Суд – Фиоренцуола автострада остается закрытой – образовалась пробка в обоих направлениях около 5 километров.

  • Водителям советуют объезжать эту часть дороги.


Автострада между городами Пьяченца и Фиоренцуола / Скриншот

Автор: Олег Васьків