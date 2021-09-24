В Италии задержали бывшего главу правительства Каталонии
Источник:телеграм Карлеса Пучдемона
На итальянской Сардинии полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Это произошло в аэропорту Альгеро.
Пучдемон прибыл в провинцию Сассари, чтобы принять участие в собрании Adifolk и встретиться региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.
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В дальнейшем Пучдемона представят судьям Апелляционного суда Сассари. Они будут принимать решение об освобождении или экстрадиции.
Почему задержали Пучдемона
Задержание произошло на основании европейского ордера на арест от 14 октября 2019 года. Его выдала Испания, которая обвинила Пучдемона в подстрекательстве к мятежу. Правоохранители утверждали, что чиновник помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанские суды признали незаконным.
Ранее Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. Политик жил в добровольном изгнании в Бельгии.
Референдум в Каталонии: коротко
- В 2017 году в Каталонии провели референдум о независимости Каталонии от Испании. Тогда во главе правительства был Пучдемон.
- Однако испанские власти объявили референдум незаконным.
- После этого под суд отправили 12 лидеров людей, а 9 из них в 2019 году получили тюремные сроки за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджетных денег". В июле 2021 года власти Испании решили помиловать девять заключенных.