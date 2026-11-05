Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, – Reuters

Италия завершает подготовку очередного пакета военной помощи Украине после почти годичного перерыва. В него могут войти боеприпасы, в которых особенно нуждается украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Reuters.

Что может войти в новый пакет помощи Украине?

По информации двух источников Reuters, знакомых с ситуацией, министр обороны Италии Гвидо Крозетто должен представить новый пакет военной помощи парламентскому комитету по вопросам разведки и безопасности COPASIR 10 ноября.

Ожидается, что после этого пакет будет утвержден. Его точный состав останется засекреченным.

По словам сотрудников агентства, Италия может передать Украине ракеты-перехватчики Aster, которые используются во франко-итальянских зенитных ракетных комплексах SAMP/T.

Эти системы помогают защищать воздушное пространство от ракетных и других воздушных угроз. Украина неоднократно обращалась к партнерам с просьбой усилить противовоздушную оборону на фоне российских ударов по городам и критической инфраструктуре.

Почему дальнейшая военная помощь Италии оказалась под вопросом?

Предыдущий пакет военной помощи Италия одобрила почти год назад. Как отмечает Reuters, длительный перерыв связан, в частности, с усилением разногласий внутри итальянских властей по поводу поддержки Украины.

Премьер-министр Джорджия Мелони по-прежнему выступает за помощь Киеву, однако ее партнеры по правительственной коалиции придерживаются разных взглядов на дальнейшие поставки вооружения.

В настоящее время Италия может передавать Украине военную помощь на основании правительственного решения, действующего до 31 декабря 2026 года.

В то же время вице-премьер-министр Маттео Сальвини и его партия "Лига" выступают против продолжения поставок оружия в 2027 году.

В свою очередь, министр иностранных дел Антонио Таяни и глава Минобороны Гвидо Крозетто выступают в поддержку военной помощи Украине, подчеркивая обязательства Италии перед Европейским союзом и НАТО.

Пока неизвестно, обратится ли Мелони к парламенту с просьбой продлить программу помощи на следующий год. Этот вопрос может стать особенно острым в преддверии парламентских выборов в Италии, запланированных на 2027 год.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Джорджия Мелони приостановила поставку вооружения в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США. Несмотря на то, что техника была готова к передаче, Рим откладывал согласование окончательного графика поставок.