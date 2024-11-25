Отправит ли Италия свои войска в Украину: что говорят в МИД страны

Италия не собирается отправлять в Украину свою армию. Страна боится эскалации.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече министров иностранных дел G7 в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA.

Смотрите также Италия выделит Украине средства на восстановление энергетической инфраструктуры

Италия говорит, что помогает Украине, но военных не отправит

Таяни заявил, что Италия не будет отправлять "ни одного солдата воевать в Украину".

Мы помогаем Киеву политически, финансово и военно, посылая помощь, но мы не будем посылать военных воевать в Украину,

– сказал политик.

По его словам, Италия должна избегать эскалации.

Также глава итальянского МИД заявил, что "Россия берет на себя серьезную ответственность, заставляя воевать северокорейских солдат и привлекая хуситов и иранских марионеток".

К слову, Италия осторожно высказывается и по поводу разрешения Украине бить по российским целям американским оружием.

Премьер Италии Джорджия Мелони также заявила, что ее страна не изменит своей стратегии поддержки Украины через обеспечение ПВО и будет действовать в соответствии со своими приоритетами. В то же время она отметила, что другие государства могут выбирать собственный подход.