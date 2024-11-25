Таку заяву зробив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у понеділок, 25 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ANSA.

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Італія каже, що допомагає Україні, але військових не відправить

Таяні заявив, що Італія не відправлятиме "жодного солдата воювати в Україну".

Ми допомагаємо Києву політично, фінансово та військово, надсилаючи допомогу, але ми не будемо посилати військових воювати в Україну,

– сказав політик.

За його словами, Італія повинна уникати ескалації.

Також глава італійського МЗС заявив, що "Росія бере на себе серйозну відповідальність, змушуючи воювати північнокорейських солдатів і залучаючи хуситів та іранських маріонеток".

До слова, Італія обережно висловлюється і щодо дозволу Україні бити по російських цілях американською зброєю.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні також заявила, що її країна не змінить своєї стратегії підтримки України через забезпечення ППО і діятиме згідно зі своїми пріоритетами. Водночас вона зауважила, що інші держави можуть обирати власний підхід.