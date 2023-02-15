Италия одобрила шестой пакет помощи Украине

Правительство Италии утвердило шестой пакет помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни.

Таяни подчеркнул, что Италия хочет мира, которого можно достичь, "только продолжая вооружать Киев". Об этом информирует 24 Канал.

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Глава МИД отметил, что это уже шестой пакет помощи от Италии. Седьмой пока не планируется, но если бы он готовился, партия "Вперед, Италия", координатор которой есть Таяни, проголосовала бы "за".

Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев. Нужно сделать все, чтобы окончательным решением не стала капитуляция перед россиянами,

– подчеркнул министр иностранных дел.

Также вице-премьер отметил, что Италия поддерживает Киев после скандала из-за комментариев экспремьера и лидера "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони по отношению к Владимиру Зеленскому.

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Украина получит от Италии и Франции ЗРК SAMP/T

После долгих недель дискуссий Франция и Италия в начале февраля наконец-то приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T.

SAMP/T – первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит нашему государству оградить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации.

Система может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Интересно, что это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

По словам Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев. Кстати, наши военные уже поехали овладевать этими ЗРК.