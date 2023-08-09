В то же время Министерство по делам предприятий и продукции Италии не сообщило о причинах такого решения. Напомним, что недавно министр обороны Италии заявил о "политическом решении" по войне, а Михаил Подоляк резко отреагировал на это.

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Италия остановила выдачу золотых виз россиянам и белорусам

Так, страна приостановила программу выдачи золотых виз в обмен на инвестиции для граждан России и Беларуси. Это произошло почти через полтора года после рекомендаций Еврокомиссии.

Мы сообщаем о приостановлении программы для граждан России и Беларуси в соответствии с распоряжением президента комитета от 14 июля 2023 года и в соответствии с рекомендацией Европейского Союза,

– заявили в ведомстве.

Кстати, в прошлом году наибольшей частью "золотых виз" в Италии владели именно россияне. Речь идет о 32 человек.

В Италии выступили за переговоры между Украиной и Россией

Напомним, ранее глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украину следует посадить за стол переговоров с Россией. Посредником видят Китай.

По словам Крозетто, Италия в контексте войны в Украине движется двумя основными направлениями: помощь и попытка построить стол для мира.

Министр отметил, что закончить войну сейчас не получится, а получится лишь остановить конфликт. Поэтому он говорит, что нужно попытаться усадить за один стол двух собеседников. Он заявил, что надеется на большую роль Европы в попытке "подлить воду в огонь".

Он добавил, что "посредником" может быть Китай. Крозетто подчеркнул, что это один из вопросов, который следует задать в Италии и Европе. Кроме того, он отметил, что для Путина в войне человеческий ресурс и время не имеют никакого значения.