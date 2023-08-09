Водночас Міністерство у справах підприємств та продукції Італії не повідомило про причини такого рішення. Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Італії заявив про "політичне рішення" щодо війни, а Михайло Подоляк різко відреагував на це.

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Італія зупинила видачу золотих віз росіянам і білорусам

Так, країна призупинила програму видачі золотих віз в обмін на інвестиції для громадян Росії та Білорусі. Це сталося майже через півтора року після рекомендацій Єврокомісії.

Ми повідомляємо про зупинення програми для громадян Росії та Білорусі відповідно до розпорядження президента комітету від 14 липня 2023 року та відповідно до рекомендації Європейського Союзу,

– заявили у відомстві.

До речі, минулого року найбільшою частиною "золотих віз" в Італії володіли саме росіяни. Йдеться про 32 осіб.

В Італії виступили за переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів з Росією. Посередником бачать Китай.

За словами Крозетто, Італія в контексті війни в Україні рухається двома основними напрямками: допомога та спроба побудувати стіл для миру.

Міністр зазначив, що закінчити війну зараз не вийде, а вийде лиш зупинити конфлікт. Тому він каже, що потрібно спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників. Він заявив, що сподівається на більшу роль Європи у намаганні "підлити воду у вогонь".

Він додав, що "посередником" може бути Китай. Крозетто наголосив, що це одне з питань, яке слід поставити в Італії та в Європі. Крім того, він зазначив, що для Путіна у війні людський ресурс і час не мають жодного значення.