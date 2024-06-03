"Способна перехватывать баллистику": Италия может передать Украине еще одну систему ПВО SAMP/T, –СМИ

Украина может получить еще одну систему ПВО SAMP/Т от Италии уже вскоре. Это поможет в защите территорий от российских обстрелов.

Издание ссылается на неназванный источник. Отмечают, что система противовоздушной обороны SAMP/T станет второй, которую передаст Италия в ответ на просьбу Киева в помощи защиты от российских ракет.

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Почему именно эта система

Это единственная система европейского производства, которая способна перехватывать баллистические ракеты. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

"Украина получит систему SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию", – говорится в статье.

С начала полномасштабной войны Италия одобрила 8 пакетов поддержки Украины. Система противовоздушной обороны, вероятно, станет частью 9-го пакета, который, как уточнил источник, может быть утвержден в ближайшее время.

Однако, точных временных рамок не указано.

SAMP/T – характеристики

Система ПВО SAMP/T также известна, как Мамба, – зенитно-ракетный комплекс средней дальности наземного базирования. Система разработана франко-итальянским консорциумом Eurosam.

Она предусмотрена для защиты полей сражений и важных тактических объектов от воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты малой дальности (до 600 километров).

ЗРК SAMP/T может одновременно наводить ракеты Aster-30 на 16 различных целей, поэтому этот комплекс действительно может значительно усилить защиту и противовоздушную оборону от массированного нападения.

Комплекс имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы: 8 ракет могут быть запущены за 10 секунд.

Военная помощь от Италии

Все поставки от Италии находятся под государственной тайной – правительство никогда не обнародовало точный список оружия, которое оно отправляло в Украину.