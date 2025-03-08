Распространить 5 статью НАТО на Украину: поддержит ли Трамп идею Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить действие статьи 5 НАТО на Украину без предоставления нашему государству полноправного членства в Альянсе. Это очень интересная и нестандартная идея, которая стоит обсуждения.

Однако не все могут ее поддержать, в частности, неизвестно, согласится ли на нее президент США Дональд Трамп. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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Весомая гарантия безопасности

Как отметил Владимир Фесенко, интересно то, что Трамп очень положительно относится к Мелони и ставит ее в пример европейским политикам. Между ними есть неплохая политическая коммуникация. Для Украины очень хорошо, что премьер-министр Италии остается нашим партнером, высказывается в поддержку украинцев. Сейчас это попытка найти компромисс.

Дональд Трамп выступает против членства Украины в НАТО. Он вообще очень критически относится к Альянсу в нынешнем виде. Это вызов для всех. Может произойти трансформация и определенное ослабление роли США в НАТО.

Однако сейчас Джорджия Мелони хочет найти компромисс, если Украина не будет членом НАТО, но нуждается в гарантиях безопасности. Итальянский премьер предлагает нестандартный вариант предоставить после завершения войны гарантии безопасности для Украины в таком виде.

На самом деле главное, что интересовало нас в НАТО – это именно 5 статья. Потому что нападение на Украину, если мы члены Альянса, рассматривается как нападение на НАТО. Здесь мы не член НАТО, но, например, особый партнер Альянса. Если 5 статья на нас распространяется – это действительно весомая гарантия безопасности,

– сказал политолог.

Поэтому эта идея стоит обсуждения. Хорошо, если Мелони будет продвигать это в общении с Трампом. Однако неизвестно, согласится ли на это американский лидер.

"Я не уверен, что на это согласится Трамп, тем более такие страны, которые выступают в роли сателлитов России внутри НАТО, как Венгрия и Словакия. Поэтому насколько перспективна эта идея – сложно сказать. Скорее, здесь будут проблемы. Возможно, не все ее поддержат", – предположил Фесенко.

По его словам, дальше все будет зависеть от того, как будут двигаться переговоры, и как на эти идеи будет реагировать Трамп.

Напомним, издание Financial Times пишет, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони выдвинула предложение распространить действие статьи 5 НАТО на Украину. Она предлагает сделать это без предоставления нашей стране полноправного членства в Альянсе. По ее словам, это станет "гарантией стабильной, долговременной, эффективной безопасности" по сравнению с предложением введения миротворцев для поддержания режима прекращения огня. Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал, что наше государство положительно относится к предложению Мелони.