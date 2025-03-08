Однак не всі можуть її підтримати, зокрема, навідомо, чи на неї погодиться президент США Дональд Трамп. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

До теми Хочемо дізнатися деталі, – МЗС прокоментувало пропозицію Мелоні про безпекові гарантії від НАТО

Вагома гарантія безпеки

Як зазначив Володимир Фесенко, цікаво те, що Трамп дуже позитивно ставиться до Мелоні та ставить її у приклад європейським політикам. Між ними є непогана політична комунікація. Для України дуже добре, що прем'єр-міністрка Італії залишається нашим партнером, висловлюється на підтримку українців. Зараз це спроба знайти компроміс.

Дональд Трамп виступає проти членства України у НАТО. Він загалом дуже критично ставиться до Альянсу у нинішньому вигляді. Це виклик для усі. Може відбутися трансформація і певне послаблення ролі США у НАТО.

Однак зараз Джорджія Мелоні хоче знайти компроміс, якщо Україна не буде членом НАТО, але потребує гарантій безпеки. Італійська прем’єрка пропонує нестандартний варіант надати після завершення війни гарантії безпеки для України у такому вигляді.

Насправді головне, що цікавило нас у НАТО – це саме 5 стаття. Тому що напад на Україну, якщо ми члени Альянсу, розглядається як напад на НАТО. Тут ми не член НАТО, але, наприклад, особливий партнер Альянсу. Якщо 5 стаття на нас розповсюджується – це дійсно вагома гарантія безпеки,

– сказав політолог.

Тому ця ідея варта обговорення. Добре, якщо Мелоні буде просувати це у спілкуванні з Трампом. Однак невідомо, чи погодиться на це американський лідер.

"Я не впевнений, що на це погодиться Трамп, тим більше такі країни, які виступають у ролі сателітів Росії всередині НАТО, як Угорщина та Словаччина. Тому наскільки перспективна ця ідея – складно сказати. Швидше, тут будуть проблеми. Можливо, не всі її підтримають", – припустив Фесенко.

За його словами, далі усе залежатиме від того, як будуть рухатись переговори, і як на ці ідеї буде реагувати Трамп.

Нагадаємо, видання Financial Times пише, що прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні висунула пропозицію поширити дію статті 5 НАТО на Україну. Вона пропонує зробити це без надання нашій країні повноправного членства в Альянсі. За її словами, це стане "гарантією стабільної, довготривалої, ефективної безпеки" порівняно з пропозицією введення миротворців для підтримки режиму припинення вогню. Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував, що наша держава позитивно ставиться до пропозиції Мелоні.