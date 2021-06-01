Италия и Украина продлят соглашение о взаимном признании водительских прав, – МВД

Соглашение о взаимном признании водительских прав между Украиной и Италией завершилось 1 июня 2021 года. Однако Министерство внутренних дел заверило, что совсем скоро согласуют ее новую редакцию.
Детали от МВД
Министр внутренних дел Арсен Аваков проведет ответную встречу с итальянским министром иностранных дел Луиджи Ди Майо. Разговор политиков состоится уже в этом месяце.
Ранее В Италии перестали признавать украинские водительские права
Соглашение, срок которого истек 1 июня, подписали Кабинет Министров Украины и правительство Италии в 2015 году.
Она имела целью упрощение процедуры обмена национальных удостоверений, прежде всего для украинцев, проживающих в Италии, без повторной сдаче теоретических и практических экзаменов и уплаты достаточно высоких денежных сборов,
– рассказали в МВД.
Сейчас стороны завершают согласование новой редакции соглашения.Справка. Украинское водительское удостоверение признают в 88 странах мира. В то же время для того, чтобы управлять автомобилями в 44 государствах, украинским водителям необходимо международное удостоверение. В списке таких государств оказались Япония, Египет, США, Австралия, Новая Зеландия и др.