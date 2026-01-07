Супруги ли итальянец Рокко и украинка: спикер ГПСУ раскрыл детали скандала
- Итальянцу Рокко запретили въезд в Украину из-за поддержки Путина, но его украинская спутница решила вернуться вместе с ним.
- Итальянец Рокко не состоит в браке с украинкой, с которой он вместе направлялся к границе.
В ГПСУ прокомментировали скандал с итальянцем, которого не пропустили через границу из-за поддержки президента России Владимира Путина. В ведомстве отметили, что запрет на въезд получил только мужчина.
Украинка имела право пересечь границу без препятствий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телеканала "Киев 24".
Что известно о семейном статусе итальянца?
По словам представителя, иностранец Рокко не состоит в браке с гражданкой Украины, с которой вместе направлялся к границе. После отказа во въезде итальянцу украинка заявила, что не желает въезжать на территорию Украины и решила вернуться с ним в обратном направлении.
Андрей Демченко также прокомментировал сообщения, которые появляются в социальных сетях. Люди спрашивают, распространяется ли запрет на въезд также на женщину, которая была с Рокко. Спикер ответил, что запрещать гражданам Украины въезд в страну невозможно. Они находятся под защитой Конституции Украины и сами решают, хотят ли они пересечь границу или нет.
Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает при любых обстоятельствах отказывать украинцам вернуться домой,
– отметил представитель ГПСУ.
Что известно о скандале с итальянцем?
Итальянца Рокко не пустили в Украину из-за его пророссийских взглядов, о которых сообщила украинка Дарья Мельниченко в соцсетях. После сообщения Дарьи тысячи пользователей пытались информировать пограничников, а итальянец подтвердил свою приверженность России во время допроса на границе.
Гражданину Италии отказали во въезде в Украину из-за его пророссийских взглядов и поддержки агрессии России. Итальянцу запрещен въезд в Украину на 3 года после детальной проверки пограничной службой.