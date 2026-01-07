Супруги ли итальянец Рокко и украинка: спикер ГПСУ раскрыл детали скандала

В ГПСУ прокомментировали скандал с итальянцем, которого не пропустили через границу из-за поддержки президента России Владимира Путина. В ведомстве отметили, что запрет на въезд получил только мужчина.

Украинка имела право пересечь границу без препятствий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телеканала "Киев 24".

Что известно о семейном статусе итальянца?

По словам представителя, иностранец Рокко не состоит в браке с гражданкой Украины, с которой вместе направлялся к границе. После отказа во въезде итальянцу украинка заявила, что не желает въезжать на территорию Украины и решила вернуться с ним в обратном направлении.

Андрей Демченко также прокомментировал сообщения, которые появляются в социальных сетях. Люди спрашивают, распространяется ли запрет на въезд также на женщину, которая была с Рокко. Спикер ответил, что запрещать гражданам Украины въезд в страну невозможно. Они находятся под защитой Конституции Украины и сами решают, хотят ли они пересечь границу или нет.

Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает при любых обстоятельствах отказывать украинцам вернуться домой,

– отметил представитель ГПСУ.

Что известно о скандале с итальянцем?