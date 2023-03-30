Папа Франциск попал в больницу: СМИ пишут о возможных проблемах с сердцем и дыханием

30 марта 2023, 13:28
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Источник:

L'Arena

Утром 29 марта после проведения общей аудиенции на площади Святого Петра Папу Франциска госпитализировали. В Ватикане отмечалось, что понтифик проведет в больнице несколько дней.

Следует отметить, что причиной госпитализации главы Римско-католической церкви стала респираторная инфекция.

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Состояние здоровья Папы в норме

Пресс-служба Ватикана сообщила, что Франциск проведет несколько дней в подготовленной для него квартире на 10-м этаже университетской больницы Джемелли в Риме.

Источники издания отмечают, что компьютерная томография грудной клетки и тесты на насыщение крови кислородом исключили серьезные проблемы. По словам врачей, состояние здоровья Папы "не вызывает беспокойство".

В то же время ряд итальянских изданий сообщают обратное.

Газета Corriere della Sera утверждает, что Франциск страдает от проблем с сердцем, а Repubblica считает, что у Папы есть проблемы с дыхательной системой.

Согласно сообщениям Ansa, ближайший к Папе персонал, включая систему безопасности, был мобилизован, чтобы провести ночь в университетской больнице.

Папа Иоанн Павел II покрывал педофилов: детали расследования

  • Журналисты из TVN24 провели расследование относительно биографии Папы Иоанна Павла II. Они отмечают, что тот в 1960-х – 1970-х годах, когда был известен как краковский архиепископ Кароль Войтыла, покрывал педофилов.
  • Расследователь Марцин Гутовский подчеркнул, что на протяжении 1960-х–1970-х Войтыла скрывал информацию о сексуальных преступлениях, которые против детей совершали священники его епархии. Вместо канонических наказаний Войтыла переводил их в новые приходы или помогал уехать за границу.
  • Расследование основывается на нескольких аналогичных случаях. В то же время церковные архивы закрыты. Автор предполагает, что смог узнать только небольшую часть таких примеров.
  • "Это не перечеркивает других его заслуг. Но прежде мы должны признать, что он знал. А только потом искать объяснений, почему это произошло и почему церковь забыла о жертвах", – говорит в заключении Марцина Гутовского.

Автор: Анна Романюк