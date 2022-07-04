В Итальянских Альпах обрушился ледник Мармолада: по меньшей мере 6 погибших

В Альпах на территории Италии обрушился кусок ледника. Он упал на людей, которые поднимались на гору.

Соответствующую информацию обнародовали местные власти. Также они заявили, что ледник мог обрушиться из-за рекордно теплой температуры воздуха.

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В Италии на людей обрушился ледник: есть жертвы и раненные

Трагедия произошла на Доломитовых Альпах, расположенных в итальянской провинции Трентино, что на Севере страны.

Части горного ледника рухнули в Итальянских Альпах в воскресенье, 3 июля, на фоне рекордных температур. По меньшей мере, шесть человек погибли и восемь получили ранения,

– сообщили местные власти.

Имена раненых и пострадавших людей неизвестны, однако на месте работали спасатели. Власти для поиска людей привлекли 5 вертолетов, а раненых уже доставили в больницу.

Спасатели​ вывезли раненых: смотрите видео

Предварительно известно, что лавина взошла на Мармоладу, которая имеет высоту более 3300 метров и является самой высокой горой в Доломитовых Альпах, хребте в Восточных Итальянских Альпах, охватывающих регионы Тренто и Венето.

Более того, издание The New York Times написало, что представитель Национального альпийского и спелеологического спасательного корпуса Италии Вальтер Милан рассказал, что:

это одна из самых больших катастроф на горе за последние 10 лет, ведь ледник сошел очень быстро;

причиной этого, вероятно, явилась аномально высокая температура воздуха.

Кратко о других трагических инцидентах

20 июня из-за аномальной жары под Берлином вспыхнул пожар. Около тысячи человек пришлось эвакуировать.

22 июня на востоке Афганистана и Пакистане произошло землетрясение. В результате погибли по меньшей мере 280 человек, еще более 600 – получили ранения.

30 мая в Бразилии случились ужасные ливни и оползни. К сожалению, из-за этого 84 человека погибли, почти 4 тысячи остались без крова.

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