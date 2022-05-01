Итальянский фонд даст Буче полмиллиона евро на восстановление

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи, пострадавшей от зверств российских оккупантов. Фонд планирует собрать больше денег благодаря благотворительным взносам.

Восстановление Бучи

Первая часть помощи предоставляется на восстановление коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи. Со временем сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет благотворительных взносов, которые фонд получает от частных и государственных доноров, в частности, от муниципалитета города Бергамо, где размещена его штаб-квартира.

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Основные направления возрождения Бучи – восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники (автомобилей скорой помощи, пожарных машин, общественного транспорта).

Город Бергамо вышел с предложением установить сестринские отношения с городом Буча. Это будет долгосрочное тесное сотрудничество, предусматривающее развитие города – в коммунальной и социальной сферах. Фонд готов принести "итальянскую солидарность в мир" также здесь, в Буче и Ирпене,

– сказал генеральный менеджер фонда Cesvi Пьерсильвио Фаджано.

Отмечается, что с начала войны фонд Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи.

Зверства россиян в Киевской области

Киевскую область полностью освободили от оккупантов 2 апреля.

Город Буча стал одним из печальных доказательств жестокости российской армии.

После побега российских оккупантов из Киевской области стали понятны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни человек.

В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео