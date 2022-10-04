ВСУ за сутки уничтожили 31 российский танк и сбили ракету: главное о боях на Юге
Источник:ОК "Юг"
Защитники Юга рассказали об успехах 3 октября. Украинские герои уничтожили 31 российский танк, а также сбили вражескую ракету.
Пресс-служба ОК "Юг" сообщила, что за сутки украинские защитники нанесли 9 авиаударов по позициям врага. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
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В целом украинским героям удалось уничтожить:
- 87 оккупантов;
- свыше 60 единиц техники.
Не будут стрелять больше по нам 31 вражеский танк, не пойдет в наступление еще 27 единиц другой автобронетехники. Уничтожена реактивная система залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина к ней, минометный комплекс "Сани" 120-го калибра,
– говорится в сообщении.
Общие потери врага
По состоянию на 3 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 60 430 оккупантов. Также уничтожили:
- танков – 2 380 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;
- артиллерийских систем – 1 405 единиц;
- РСЗО – 338 (+1) единиц;
- средств ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 265 (+1) единиц;
- вертолетов – 228 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) единиц;
- крылатых ракет – 246 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
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