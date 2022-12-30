Об этом сообщил начальник администрации Киева Сергей Попко. Он отметил, что, несмотря на все попытки оккупантов захватить город, у них ничего не удалось.

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Как война сменила столицу

После отвержения оккупационных войск за пределы Киевской области враг прибег к тактике "воздушного геноцида", который продолжается до сих пор.

По состоянию на 30 декабря захватчик совершил 52 воздушные атаки на Киев. В результате ракетных атак было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения испытала и критическая инфраструктура Киева.

Но все уничтожено можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное – человеческие жизни,

– сказал Попко.

По его словам, в период с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян, среди которых – 5 детей. Кроме того, 495 жителей, из них – 30 детей, получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения в столице раздалось 638 сирен воздушной тревоги. Длительность тревог – 693 часа 49 минут. То есть практически 29 дней киевляне провели в укрытиях и бомбоубежищах.

"Столица Украины – это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще более мужественными. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!", – резюмировал начальник КМВА.

Напомним, что в ночь на 30 декабря россияне выпустили 16 "Шахидов" для обстрелов Украины. В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 – над столицей.

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