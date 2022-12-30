Про це повідомив начальник адміністрації Києва Сергій Попко. Він зазначив, що попри усі спроби окупантів захопити місто, у них нічого не вдалося.

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Як війна змінила столицю

Після відкидання окупаційних військ за межі Київської області ворог вдався до тактики "повітряного геноциду", який триває і досі.

Станом на 30 грудня загарбник здійснив 52 повітряні атаки на Київ. Внаслідок ракетних атак було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва.

Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя,

– сказав Попко.

За його словами, в період від 24 лютого по 30 грудня через війну загинули 120 киян, серед яких – 5 дітей. Крім того, 495 мешканців, з них – 30 дітей, отримали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог – 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів кияни провели в укриттях та бомбосховищах.

"Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!", – резюмував начальник КМВА.

Нагадаємо, що у ніч на 30 грудня росіяни випустили 16 "Шахідів" для обстрілу України. Загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 — над столицею.

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