Сюрприз для Трампа без "красного цунами": первые итоги промежуточных выборов в США

8 ноября прошли промежуточные выборы в США, обещавшие усилить позиции Республиканской партии в Конгрессе. Однако, судя по предварительным результатам, республиканцы не получили такого существенного преимущества, а их результат ограничивается лишь небольшим преимуществом в Палате Представителей. В то же время битва за Сенат продлится еще долго.

Пока известны только предварительные результаты, а подсчет голосов может затянуться минимум на несколько дней. Однако, учитывая информацию, которая известна уже сейчас, 24 канал суммирует первые выводы.

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"Красной волны" в борьбе за Конгресс США не произошло

Большой триумф республиканцев так и не свершился. Похоже, что им не удалось получить мощное преимущество в Палате представителей и отобрать у демократов контроль над Сенатом. Теперь обе партии выражают надежду на получение очень узкого большинства в Нижней Палате и Сенате США.

Лидер республиканцев в Палате Представителей Кевин Маккарти надеялся отметить громкую победу, которая продвинула бы его на место спикера. Однако вместо этого ограничился обещанием своим сторонникам, что по результатам голосования им удастся получить большинство и отстранить от должности действующего спикера от демократов Нэнси Пелоси.

В то же время, довольно низкие результаты показали кандидаты-республиканцы от Дональда Трампа. Скорее всего это связано с тем, что американцы устали от хаоса в избирательной системе и управлении государством, спровоцированного бывшим президентом-республиканцем.

Демократы превзошли собственные ожидания

Американские мидтермы (промежуточные выборы) обычно являются вотумом доверия и всегда проходят очень сложно для партии власти. В истории США было всего несколько случаев, когда партии, занимавшей Белый Дом, удавалось сохранить за собой Конгресс.

В преддверии выборов также была большая волна недовольства экономической ситуацией в стране, в частности почти рекордным уровнем инфляции, что было явным провалом со стороны администрации Байдена. Учитывая это, демократы готовились к худшему, при этом пессимистические оценки давал даже сам Джо Байден.

Если мы проигрываем палату представителей и сенат США, тогда это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть ручка для подписания вето,

– заявил Байден накануне голосования.

Однако, похоже, как таковой катастрофы для демократов не произошло, хотя почти очевидно, что они потеряют Нижнюю палату после объявления окончательных результатов. Однако, по состоянию на сегодняшний день, демократы на этот раз потеряли гораздо меньше мест, чем ожидалось.



Итоги голосования в Палате представителей / инфографика New York Times

Джо Байден, увидев первые результаты голосования, наслаждался неожиданным успехом Демократической партии. Он назвал результаты мидтермов "хорошим днем для демократии и хорошим днем для Америки". Так называемой "красной волны" не произошло, поэтому Байден и его Администрация могут немного выдохнуть, особенно на фоне провалов кандидатов от Дональда Трампа.

Наша демократия прошла испытание в последние годы, но своим голосованием американский народ сказал и еще раз доказал, что демократия – это то, кем мы являемся,

– заявил Байден во время пресс-конференции.

до сих пор является очень неопределенной битва за Сенат США, где обе партии идут почти нога в ногу. Республиканцы еще могут получить контроль над Сенатом, но этот процесс может существенно затянуться. Некоторые из кандидатов из обеих партий не набирают необходимые 50% голосов, что может повлечь за собой проведение второго тура выборов, а соответственно отсрочить окончательный результат мидтермов. Таким образом, этот процесс может затянуться еще на несколько недель.





Результаты выборов в Сенат по состоянию на 11 утра по киевскому времени / Инфографика New York Times

Любимец Флориды может составить конкуренцию Трампу

Главный страх мирового сообщества – Дональд Трамп может не попасть на выборы в 2024 году. Республиканская партия на будущих праймериз может избрать вместо него губернатора Флориды – Рона Десантиса. На промежуточных выборах за губернаторский пост он обошел конкурента-демократа почти на 20%, а его популярность среди республиканского электората продолжает расти.

Ранее Десантис в частном порядке и разговорах с журналистами отрицал открытую конфронтацию с Трампом и намекал, что отложит свое выдвижение на пост президента США до 2028 года. Однако после уверенной победы во Флориде его риторика все больше напоминает общенациональный характер.

Десантис фиксирует свои успехи в политике относительно ковида и укрощению внедрения уроков ЛГБТ и расовой теории в школах. Это позволило ему перекроить политическую карту Флориды и фактически уничтожить популярность демократов в округах.

Мы боремся с "зомбированием" в школах, мы боремся с "зомбированием" в корпорациях. Мы никогда не сдадимся толпе зомби. Флорида – это то место, где они умрут,

– отметил Десантис.



Станет ли Рон Десантис конкурентом Трампа / фото Giorgio Viera / Getty Images

Трамп разочарован результатами выборов

Дональд Трамп, в преддверии выборов, анонсировал большую речь сразу после объявления первых результатов. Аналитики уверены, что он планировал открыто заявить о своем желании выдвигаться на президентский пост в 2024 году.

Однако как такого триумфа республиканцев не произошло, а некоторые кандидаты, так активно поддерживаемые Трампом, не достигли желаемых результатов и проиграли конкурентам-демократам.

Сначала Трамп высказался по поводу выборов очень кратко, сказав, что это был "интересный вечер". При этом экс-президент никак не прокомментировал уверенную победу Рона Десантиса во Флориде, скорее всего, видя в нем своего главного конкурента на будущих праймериз.



Трамп разочарован / фото SAUL LOEB / AFP / GETTY

Однако впоследствии Дональд Трамп все же признал свое разочарование результатом голосования. При этом очень точно описали его реакцию CNN, назвав это наиболее трамповским изречением из всех возможных.

Я думаю, что если они выиграют, то все лавры должны достаться до меня, а если проиграют, то меня вообще не должны винить,

– заявил Дональд Трамп.

То есть фактически, Трамп пытается присвоить себе все достижения республиканцев, при этом полностью отделиться от неудач партии. Очевидно, что самое радикальное крыло трампистов в Республиканской партии очень сильно провалилось.

Вероятно, эта история покажет другим республиканцам, что ультраправая и непредсказуемая политика Трампа очень быстро утомляет избирателей и через два года будут делать ставку на другого кандидата на пост президента США от Республиканской партии.

Десантис, заявивший, что он только начал свою борьбу, выглядит человеком, который может дать бой Трампу на праймериз Республиканской партии в 2024 году.

Байден может получить много проблем в следующие два года

Даже небольшое преимущество республиканцев в Конгрессе США может поставить Байдена в затруднительное положение. Они потребуют ограничения потолка государственного долга США, что может поставить крест на федеральных расходах, которые распланировал Байден. В частности, инфраструктурный проект Байдена "Build back better", который было очень трудно продвигать даже имея преимущество в Конгрессе.

В то же время республиканцы настаивают на роспуске расследования по атаке на Капитолий США 6 января 2021 года. Основной фигурант этого дела – Дональд Трамп называет это политическим преследованием и давно требует его прекратить.

Украине следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Под удар теперь может попасть сам Байден и его семья. Республиканцы хотят начать собственное расследование бизнес-операций сына президента Хантера Байдена. Результаты этого расследования могут стать предпосылкой для объявления импичмента Джо Байдену. Скорее всего, как такого смещения Байдена с должности не произойдет, для этого необходимо пройти очень сложную многоуровневую процедуру и иметь большое преимущество голосов в Конгрессе.Впрочем, это может еще сильнее поколебать позиции демократов в преддверии выборов президента в 2024 году и, в частности, самого Байдена, который уже выразил желание баллотироваться на второй срок.

Препятствия могут получить также экономическая и военная помощь Украине. Полная блокировка поддержки Украины со стороны США, как об этом кричали трамписты, точно не произойдет, однако объемы этой помощи могут сильно сократиться.

Проблема состоит в том, что республиканцы атакуют Байдена именно из-за экономических провалов. Миллиарды долларов которые США выделяют Украине, точно станут темой для споров в Конгрессе и будущей критики Белого Дома.

Впрочем, все еще остается надежда на сохранение двухпартийного консенсуса в Конгрессе США и отделение поддержки Украины от внутриполитической борьбы внутри Соединенных Штатов. Отчасти это будет зависеть от того, удастся ли администрации Байдена показать значительные результаты в экономических вопросах в ближайшее время.