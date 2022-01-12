Итоги Совета НАТО – Россия: Путин ушёл ни с чем

В НАТО отвергли все ультиматумы Путина, но заявили, что готовы продолжать диалог для сохранения мира в Европе. Такие первые результаты заседания совета Россия – НАТО по вопросам безопасности.

Кратко о переговорах

В переговорах участвовали представители 30 стран-членов НАТО, руководство Альянса и представители российского МИДа и Минобороны. Они длились больше 4 часов и принесли для Украины достаточно важные новости.

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После переговоров россияне поспешно покинули место встречи, а вот генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с пресс-конференцией, на которой очертил результаты встречи.

Заявление Столтенберга

Первое о чем заявил Столтенберг – это то, что Решение о готовности Украины к вступлению в НАТО могут принимать только Украина и 30 союзников по Альянсу. На позицию России по этому вопросу плевать.



Столтенберг поставил Россию на место / Фото Getty Images

Интересно, что российские СМИ сразу поспешили хоть как-то оправдать этот провал, и тут же подчеркнули слова Столтенберга о том, что гарантии коллективной обороны НАТО не распространяются на Украину.

Мол, в случае нападения России на Украину – НАТО не будет посылать своих солдат на защиту нашей страны. Но хочется открыть глаза россиянам – в Украине это и так давно знали, гарантии коллективной безопасности НАТО распространяются только на членов НАТО. Это же аксиома.

Правда россияне забыли добавить очень важный момент – Путин требовал свернуть всю военную деятельность США и НАТО в восточной Европе, на что Столтенберг ему ответил достаточно четко. Действия Путина приводят к обратному – войск НАТО в регионе становится больше и этот процесс не остановить.

Но в этот раз это будет касаться не только защиты членов НАТО, но и союзников, то есть Украины.

К тому же госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что США готовы перебросить больше войск в Восточной Европе, если вторжение россиян станет необратимым.

Но дальше Столтенберг заявил то, от чего в Кремле точно занервничали – Украине не просто открыты двери для вступления в НАТО, Альянс требует от Путина в срочном порядке вывести свои войска не только из Украины, но и из Грузии и Молдовы.

Это главный принцип НАТО относительно суверенитета и территориальной целостности стран, а потому если Москва хочет к чему-то прийти, ей придется считаться с этим принципом.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО требует от Москвы еще и отвести войска от границ Украины и прекратить провокационные учения рядом с нашей страной, иначе НАТОвских военных маневров станет еще больше.

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Болезненные санкции

К слову, прямо перед заседанием комиссии Россия – НАТО издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что Сенатские демократы, что важно, при поддержке Белого дома, представили законопроект нового пакета санкций против России, если она двинется, как говорил Путин, хоть на дюйм дальше на территорию Украины.

И этот пакет заденет уже самого Путина и обрушит экономику России.

И что важно, если этот законопроект все же проголосуют, Байден будет обязан в течении 15 дней после вторжения России в Украину, ввести полный пакет санкций.

И чтобы вы не сомневались в решительности Белого дома, оказалось, что сразу несколько членов Госдепа и Белого дома, такие как Амос Хохштейн, Виктория Нуланд и Джейк Салливан, проводили долгие переговоры с сенаторами, чтобы убедится в их поддержке.

Правда здесь есть один нюанс

США не просто так решили резко поднять ставки в вопросе санкций, ведь оказалось, что Европа не совсем готова вводить тотальные ограничения против России, мол, слишком много потеряют. Об этом заявила помощница госсекретаря США Виктория Нуланд.

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Но, тем не менее, Штаты пошли еще на один хитрый ход, и если он будет реализован – у Путина не останется никаких шансов завоевать Украину.

Хитрый ход США

Четыре конгрессмена от Республиканской партии США зарегистрировали в Конгрессе законопроект, который может сильно усилить Украину и открыть нам полный доступ ко всему передовому вооружению США и НАТО.

Конгрессмены предлагают объявить Украину страной "НАТО-плюс" и инициировать проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Определение "НАТО-плюс" для Украины обеспечивает ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг. Документ полностью отвергает требование Путина о том, что США не имеют права размещать свои ракеты в Европе.

По сути, положение "НАТО-плюс" дает Украине статус привилегированного союзника НАТО, которому можно и нужно продавать столько вооружения, сколько будет необходимо для отражения российской агрессии. К тому же это подталкивает ту же Германию и весь блок НАТО также подключится к вооружению Украины.

В России пылает

В то же время в самой России стали заявлять о том, что войска от наших границ они отводить не собираются. Мол, они вовсе не нацелены на Украину и вообще – это не шантаж Киева и Запада в целом.

В то же время ведется активная работа по разморозке нормандского формата. Франция и Германия настаивают на том, что все же можно решить конфликт мирным путем, но и не отрицают того, что готовы вводить новые санкции против Кремля.

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Итоги переговоров

В целом, по завершению сегодняшней встречи Россия – НАТО, Украина получила еще больше гарантий своей безопасности. Уже завтра пройдет третий раунд переговоров в формате Россия – ОБСЕ, с участием и украинской делегации.

Единственный результат, которым может тешиться Россия по итогам сегодняшней встречи – это то, что Столтенберг заверил: НАТО открыто для диалога с Россией и даже готово без каких либо условий восстановить работу представительства Альянса в Москве.

Но, по словам главной переговорщицы от США Венди Шерман, никакого отката к конфигурации сил образца 1997 года, на чем настаивает Путин, не будет.

Хотя у России и НАТО и остаются некоторые вопросы, где они могли бы сотрудничать, например, в вопросах ракетных программ или нераспространения ядерного оружия. Кроме того, НАТО готово к открытости в вопросе проведения военных учений и перемещения войск. Но, что важно – на взаимной основе.

Очевидно, что завтрашняя встреча в рамках Россия – ОБСЕ так же вряд ли принесет Кремлю какие-то дивиденды. Все сходится к тому, что Путин просто добился того, чтобы с ним стали считаться, а потому дальше нас всех ждет долгий путь переговоров, на которых Запад попытается остановить Путина.

Выбран именно формат диалога, хотя он и подкрепляется вполне реальной готовностью Запада дать отпор, если Россия выйдет из-за стола переговоров.