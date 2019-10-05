Итоговый выпуск новостей за 21:00: Аброськин стал ректором. Урегулирование ситуации на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 21:00 – Вячеслава Аброськина назначили ректором Одесского государственного университета внутренних дел. Украинское правительство подготовило для урегулирования ситуации на Донбассе план А, план Б и даже С. Так заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов.

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