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      ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Аброськін став ректором. Врегулювання ситуації на Донбасі

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У підсумковому випускуновин за 5 жовтня станом на 21:00 – В'ячеслава Аброськіна призначили ректором Одеського державного університету внутрішніх справ. Український уряд підготував для врегулювання ситуації на Донбасі - план А, план Б і навіть С. Так заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів.

      Також у випуску:

      У Києві важкохвора жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху.

      На вулицях Манчестера з'явились перші доріжки, створені спеціально для людей, які навіть йдучи вулицею, не відриваються від смартфонів.

      Демократи вимагають в американського президента документи у справі розслідування щодо імпічменту.

      Вперше в історії NASA жінки здійснять вихід в космос, без супроводу чоловіків.

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      Теги: Випуск новин В'ячеслав Аброськін Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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