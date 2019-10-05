Підсумковий випуск новин за 21:00: Аброськін став ректором. Врегулювання ситуації на Донбасі
У підсумковому випускуновин за 5 жовтня станом на 21:00 – В'ячеслава Аброськіна призначили ректором Одеського державного університету внутрішніх справ. Український уряд підготував для врегулювання ситуації на Донбасі - план А, план Б і навіть С. Так заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів.
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