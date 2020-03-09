Итоговый выпуск новостей за 21:00: Бунты в итальянских тюрьмах. Коронавирус в штабе НАТО
В итоговом выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 21:00 – в Италии заключенные в 27 тюрьмах подняли бунты из-за коронавируса. Власть на несколько недель ограничила им встречи с родственниками, а те в ответ начали протестовать. Коронавирус обнаружили и в Североатлантическом альянсе. У одного из сотрудников организации, который недавно вернулся из Италии, тесты показали положительный результат.
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