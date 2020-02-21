Итоговый выпуск новостей за 22:00: Российский "приговор" Гриценко. Порошенко вызвали в ГБР

В итоговом выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 22:00 – экс-министра обороны Анатолия Гриценко в России заочно приговорили к шести годам лишения свободы. А все якобы из-за призывов к нарушению территориальной целостности РФ. Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на два запланированных допроса.

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